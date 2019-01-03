Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesinin piyasada tedirginliğe neden olduğunu belirterek, Çin'de açıklanan son veriler sonrası küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de arttığını söyledi. Bugün ABD Kongresi'nin açılışı ile birlikte siyasi gündemin tekrar hareketleneceğini ifade eden analistler, Asya piyasalarında, Japonya'nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle kurlarda sert dalgalanmalar meydana geldiğini bildirdi.

ABD'de yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan New York borsası, gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışın üzerinde tamamladı. Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 53,8 ile beklentilerin hafif altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon, yarın da ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem yapılmazken, günün ilk saatlerinde Avustralya ve Asya piyasalarında yenin dolar karşısında yükselmesinin tetiklediği işlemler ve dalgayı büyüten stop-loss (zarar-kes) emirleriyle dolar/TL, anlık olarak 5,8367'yi gördü ve 5,45 seviyesinde dengelendi. Dolar/yen paritesi de aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 4 kayıpla 104,76'yı görmesi sonrası kayıplarının yaklaşık yarısını telafi ederek 107 seviyesine çıktı.

Analistler, Asya'da sığ işlem saatlerindeki sert dalgalanmanın kalıcı olmasının beklenmediğini, bununla birlikte Çin'de son gelen verilerin büyümeye ilişkin endişeleri artırması ve Apple'ın Çin'deki satışları öne sürerek gelir hedeflerini aşağı yönlü revize etmesinin piyasalarda moralleri bozduğunu söyledi. Risk iştahının azalması ile güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin arttığını ve görece riskli olarak değerlendirilen gelişmekte olan ülke varlıklarının satış baskısı altında kaldığını belirten analistler, piyasaların makroekonomik verilere daha fazla tepki vereceği bir döneme girildiğini dile getirdi.