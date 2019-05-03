Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Varlık alım hedefini de 435 milyar sterlinde sabit tutan BoE, İngiltere’nin büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. BoE, İngiltere'nin büyüme tahminlerini, 2019 için yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya ve 2021 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Analistler, ABD'de Fed sonrası yatırımcıların Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklamaların gelebileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile düşüşe geçen New York borsası, dün de satış ağırlıklı bir seyir izledi. Dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerine çıkarken, fabrika siparişleri tahminlerden yüksek artış kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'nin nisan ayı istihdam raporu takip edilecek.

BoE Başkanı Mark Carney, küresel ticaret geriliminin şimdilik gevşediğini kaydederek, "Parlamento, anlaşmasız şekilde İngiltere'nin AB'den çıkmasına 'hayır' oyu verdi. Brexit belirsizliğinin iş dünyası için zorlanılacak seviyelere ulaştığına dair kanıtlar gözlemleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise bir önceki aya göre Almanya'da düşüş, Avro Bölgesi ve İngiltere'de yükselişe işaret etti. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

Asya piyasalarında, Çin ve Japonya'da resmi tatilin devam etmesi nedeniyle açık olan piyasalarda düşük işlem hacimli karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini sürdürerek 46,8'e gerileyen imalat sanayi PMI verisi ve dünya borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,95-5,97 bandında yatay bir seyir izlemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9690 seviyesinde işlem görüyor.