Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde bayram tatili öncesinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla ticaret savaşı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırırken, jeopolitik riskler de piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin açıklamasında "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullanması sonrası piyasalardaki jeopolitik risk fiyatlaması güçlendi.

ABD'nin Meksika'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından Çin'den ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin açıklama da ticaret savaşı ve buna bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, yayımladığı raporda, "ABD'nin Çin'e karşı provoke ettiği ticari sürtüşme iki ülke ve küresel çıkarlara zarar veriyor. ABD, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.