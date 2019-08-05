Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişeler piyasaları negatif etkiliyor. Söz konusu gelişmeler ve Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını belirterek, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti. Dolar/yuan paritesi 7,0328 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, güvenli liman alımlarıyla dolar/yen paritesi hızlı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki ortalama saatlik kazançlar verisinin temmuzda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artması ve tarım dışı istihdamın beklentiler seviyesinde seyretmesine karşın New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Avrupa hisse senedi piyasalarında, cuma günü satış baskısının etkisini artırması dikkati çekti. Ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 düşüş kaydetti. Çin'de ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme yapacağı haberleri ve Hong Kong'da devam eden protesto eylemleri ile yeni haftaya satıcılı başlayan Asya borsalarında, yuanın hareketleri de gündemin odağına yerleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679 puandan tamamladı. Cuma günü 5,5598'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5940 seviyesinde işlem görüyor.