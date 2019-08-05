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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişeler piyasaları negatif etkiliyor.

Söz konusu gelişmeler ve Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını belirterek, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti.

Dolar/yuan paritesi 7,0328 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, güvenli liman alımlarıyla dolar/yen paritesi hızlı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki ortalama saatlik kazançlar verisinin temmuzda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artması ve tarım dışı istihdamın beklentiler seviyesinde seyretmesine karşın New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Avrupa hisse senedi piyasalarında, cuma günü satış baskısının etkisini artırması dikkati çekti. Ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 düşüş kaydetti.

Çin'de ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme yapacağı haberleri ve Hong Kong'da devam eden protesto eylemleri ile yeni haftaya satıcılı başlayan Asya borsalarında, yuanın hareketleri de gündemin odağına yerleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679 puandan tamamladı. Cuma günü 5,5598'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5940 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ay TÜFE

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

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