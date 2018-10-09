Yurt içi piyasalar, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir görünüm ortaya koyarken, pozitif seyreden yurt içi piyasaları, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na odaklandı. Güne, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yükselen riskler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini düşürmesiyle başlayan piyasaların veri takviminde Almanya'nın dış ticaret rakamları öne çıkıyor. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun (DEG) Ekim 2018 sayısını "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiği vurgulanırken, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildi. Bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminlerinin de aşağı çekildiği raporda, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 3,5'e ve 2019 için yüzde 0,4'e revize etti.

ABD borsalarında, dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Cuma günü açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarına ilişkin beklentilerle hisse bazlı hareketlerin yoğunlaştığı New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 düşüş kaydetti. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, yüzde 3,20-3,25 bandında dengelenen 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti. Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Analistler, dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yıllık yüzde 0,1 gerilediğini anımsatarak, son dönemde beklentileri karşılamayan makroekonomik verilerin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti. Almanya’da şu dakikalarda açıklanan dış ticaret fazlası, 17,2 milyar avro ile beklentileri aştı.