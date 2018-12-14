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Yurt içi piyasalar, Fitch'in değerlendirmesini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar, Fitch'in değerlendirmesini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, bu akşam açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması ve ticaret savaşına ilişkin haber akışının hafiflemesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. General Electric'in (GE) dijital faaliyetlerini ayrı bir firma haline getireceğini açıklamasıyla şirketin hisseleri yüzde 7,3 değer kazanarak Dow Jones endeksini de pozitif etkiledi. GE hisselerindeki yükselişin desteğiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,29 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde bir değişiklik yapmazken, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, üye devletlerin daha önce kabul edilen "ayrılık anlaşmasının" arkasında durduğu ve belgenin onaylanma sürecinin devam edeceği belirtildi. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan tedbir maddesiyle ilgili ise "AB Konseyi, eğer tedbir maddesi başlatılırsa bu somut sınırın önlenmesini sağlayan müteakip bir anlaşma yapılıncaya kadar, geçici bir süre için uygulanacağının altını çiziyor." ifadeleri kullanıldı.

ECB Başkanı Mario Draghi, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiğini belirterek, "Jeopolitik faktörlerle ilgili belirsizlikler, ticarette korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasalarda oynaklıklar ön plana çıkıyor." şeklinde konuştu.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında genel olarak yatay bir seyir izlenirken, bugün açıklanacak aralık ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Bugün Çin'de açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,78 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından döviz kurları geriledi, pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 artışla günü 91.387 puandan tamamlarken, yüzde 0,25 azalışla 5,3367'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3570'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer alacağını belirterek, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Fitch Ratings'in 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdiğini, not görünümünü de "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, bugünkü değerlendirmeden herhangi bir not değişikliği beklenmediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini belirterek, dolar/TL'de 5,30-5,40 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, aralık ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.45 ABD, aralık ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

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