Yurt içi piyasalar, Fitch'in değerlendirmesini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde, bu akşam açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması ve ticaret savaşına ilişkin haber akışının hafiflemesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. General Electric'in (GE) dijital faaliyetlerini ayrı bir firma haline getireceğini açıklamasıyla şirketin hisseleri yüzde 7,3 değer kazanarak Dow Jones endeksini de pozitif etkiledi. GE hisselerindeki yükselişin desteğiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,29 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde bir değişiklik yapmazken, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, üye devletlerin daha önce kabul edilen "ayrılık anlaşmasının" arkasında durduğu ve belgenin onaylanma sürecinin devam edeceği belirtildi. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan tedbir maddesiyle ilgili ise "AB Konseyi, eğer tedbir maddesi başlatılırsa bu somut sınırın önlenmesini sağlayan müteakip bir anlaşma yapılıncaya kadar, geçici bir süre için uygulanacağının altını çiziyor." ifadeleri kullanıldı.