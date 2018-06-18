Yurt içi piyasalar, Hazine'nin düzenleyeceği ihalelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içinde Ramazan Bayramı tatili sonrası Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, işsizlik verileri ve bütçe rakamları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanacağı açıklaması ve ardından Çin'den karşı adım gelmesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini artırdı. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in, fikri mülkiyet ve teknoloji hırsızlığının yanı sıra adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle teknoloji ağırlıklı bazı ürünlerine yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da başta tarım ürünleri ve otomotiv sektörü olmak üzere ABD'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta aylık varlık alım programının yıl sonunda sona ereceğini duyurması ve ticaret savaşına ilişkin artan endişeler cuma günü pay piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden olurken, dolar endeksi 95,1 ile 7 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatları ise bu hafta gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi düşüşe geçti.