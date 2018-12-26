Yurt içi piyasalar iktisadi yönelim istatistiklerine odaklandı

Yurt içinde azalan risk iştahının etkisi ve düşük işlem hacmiyle yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 90.830 puandan tamamladı. Dolar/TL ise sığ işlem hacmiyle 5,28-5,35 bandı arasında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 5,2862 seviyesinden kapandı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2780 seviyesinde dengelenen dolar/TL'de, yurt dışı piyasaların açılması ile işlem hacminin artması bekleniyor.

Asya tarafında dün yüzde 5,01 gerileyen Nikkei 225 endeksi, bugün Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,89 artışla 19.327 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti.

Dün yurt dışı piyasaların neredeyse tamamının Noel tatilinde olması nedeniyle yurt içi piyasalarda sakin bir seyir izlendi. Pazartesi yarım gün işleme açık olan ABD borsalarındaki satış ağırlıklı seyir, dün Asya ve yurt içi piyasaları da olumsuz etkiledi.

Avrupa borsalarının tamamında Noel tatili bugün de devam ederken, ABD piyasaları işleme açılacak. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasalara olumsuz etkisinin bugün de devam edebileceğini kaydetti.

Noel tatili öncesi tarihinin en kötü aralık ayı performansına işaret eden pay piyasalarında tepki alımlarının zayıf kaldığını ifade eden analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli seyrin hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, yurt içinde ise iktisadi yönelim istatistiklerinde yer alan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, Richmond Fed aralık ayı imalat endeksi

