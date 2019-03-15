FİNANS

Yurt içi piyasalar işsizlik ve bütçe verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar işsizlik ve bütçe verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve bütçe verileri takip edilecek.

İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Analistler, İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğunun daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer aldığını anımsatarak, parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmenin, May hükümetinin inisiyatifinde bulunduğunu kaydetti.

Son gelişmelerin ardından May'in AB yetkilileri ile görüşmesi ve buradan çıkacak açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, pay ve para piyasalarının yeni gelişmelere kadar tepkisiz kalabileceğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisindeki sert düşüşe karşın pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 1,5'e gerilemesi sonrası bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'de hükümetin vergi teşvikleri açıklamasının büyümeye yönelik endişeleri azaltması ile kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlamasına devam edeceği yönündeki açıklamaların etkisiyle dün 68,1 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 67,2 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün sanayi üretiminin aylık bazda 5 ayın ardından sınırlı da olsa yükseliş kaydetmesi sonrası alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 102.432 puandan tamamladı. Dün 5,4667'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2018 aralık dönemi işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, ocak ayı perakende satışlar ve ciro endeksleri

11.00 Türkiye, şubat ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, şubat ayı açık iş sayısı

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyorMarketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.