Yurt içi piyasalar işsizlik ve bütçe verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve bütçe verileri takip edilecek. İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor. Analistler, İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğunun daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer aldığını anımsatarak, parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmenin, May hükümetinin inisiyatifinde bulunduğunu kaydetti. Son gelişmelerin ardından May'in AB yetkilileri ile görüşmesi ve buradan çıkacak açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, pay ve para piyasalarının yeni gelişmelere kadar tepkisiz kalabileceğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisindeki sert düşüşe karşın pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Avrupa tarafında, dün Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 1,5'e gerilemesi sonrası bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti. Bugün Çin'de hükümetin vergi teşvikleri açıklamasının büyümeye yönelik endişeleri azaltması ile kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlamasına devam edeceği yönündeki açıklamaların etkisiyle dün 68,1 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 67,2 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde, dün sanayi üretiminin aylık bazda 5 ayın ardından sınırlı da olsa yükseliş kaydetmesi sonrası alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 102.432 puandan tamamladı. Dün 5,4667'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4690'dan işlem görüyor.