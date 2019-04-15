FİNANS

Yurt içi piyasalar işsizlik verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar işsizlik verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik verisi takip edilecek.

ABD'de geçen hafta açıklanan mart ayı çekirdek enflasyon verisinin yüzde 2'ye gerilemesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikasını desteklemesi, pay piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı. Şimdiye kadar açıklanan şirket bilançolarının da genel olarak beklentileri karşılaması ile cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası bu hafta ABD ile Japonya arasında da ticaret müzakereleri yapılacağı beklentileri kuvvetlendi.

Analistler, Brexit’in ertelenmesi sonrası yatırımcıların ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, açıklanacak şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin de piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenmesi piyasaların şimdilik iç dinamiklere dönmesini sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.

Analistler, geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını hatırlatarak, ECB Başkanı Mario Draghi'nin Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) hakkında detay vermediğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,1 ve haftalık bazda yüzde 2,84 değer kaybederken, haftayı yüzde 2,40 yükselişle 5,7755'ten kapatan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,80'in üzerini test etmesinin ardından 5,7970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve yarınki sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, yurt dışında, veri takviminin çarşamba gününden itibaren ABD'de dış ticaret ve Avro Bölgesi enflasyon verileri ile hareketleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 97.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 5,8000 ve 5,8450 dirençlerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar
Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruzProf. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.