Yurt içi piyasalar işsizlik verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik verisi takip edilecek.

ABD'de geçen hafta açıklanan mart ayı çekirdek enflasyon verisinin yüzde 2'ye gerilemesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikasını desteklemesi, pay piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı. Şimdiye kadar açıklanan şirket bilançolarının da genel olarak beklentileri karşılaması ile cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası bu hafta ABD ile Japonya arasında da ticaret müzakereleri yapılacağı beklentileri kuvvetlendi.

Analistler, Brexit’in ertelenmesi sonrası yatırımcıların ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, açıklanacak şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin de piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.