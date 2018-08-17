FİNANS

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası beklenti anketine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası beklenti anketine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dolar endeksi 96,2-96,7 bandında dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit görüşmeleri ve buna bağlı tedirginlikler devam etse de avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,1375 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,78 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, avro/dolar paritesinin dün test ettiği 1,14 direncini kırıp kıramayacağının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dün Avrupa ve ABD'deki pozitif havanın Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülürken, Çin borsasının negatif ayrışması dikkati çekti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki düşüş eğilimine karşın Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı seyir dün de devam etti. BIST 100 endeksi yüzde 3,46 azalarak 87.143 puanla 1 Şubat 2017'den bu yana en düşük kapanışını yaptı. Dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,8250'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini ifade etti.

Bugün TCMB'nin yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 5,00-5,20 bandının gündeme gelebileceğine değinerek, BIST 100 endeksinde ise 87.000 ve 85.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB ağustos ayı beklenti anketi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemliEkonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.