Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalarak, 46,2 milyar dolarla son 7 ayın en düşük seviyesine işaret etmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,40 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise kapanış rekorunu yüzde 0,67 geliştirerek 7.689 puana taşıdı.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin azalması ve ABD hazine tahvillerinin getirisindeki artışla finans sektörü hisselerinde alımların güçlendiğini ve endeksleri yukarı taşıdığını belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve yarın başlayacak G7 zirvesinin ABD piyasalarının odağında yer aldığını ifade etti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'den İran'la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını talep etmesi ve AB Komisyonu'nun, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onaylaması gündemin en önemli maddeleri olarak öne çıktı. Ticaret savaşının AB'ye etkileri konusunda tartışmalar devam etse de dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 düşüş kaydetti.