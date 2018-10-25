Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri karşılamayan şirket karları ile negatif bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları takip edilecek.

ABD'de özellikle teknoloji devi şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin devam eden öngörülerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Dün açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 2,41, S&P 500 endeksi yüzde 3,09 ve Nasdaq teknoloji endeksi de yüzde 4,43 değer kaybetti.

S&P 500 endeksinin 2.656 puanla yaklaşık 6 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de güvenli liman alımlarıyla yüzde 3,17'den 3,10'a geriledi. Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap Raporu'nda ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.