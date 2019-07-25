Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek. Dünya borsaları, makroekonomik verilerdeki zayıflık ve açıklanan şirket bilançolarına bağlı olarak karışık bir seyir izliyor. Analistler, bugün TCMB ve ECB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, pozitif seyreden yurt içi pay piyasalarında etkisini artırabilecek kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının yön açısından önemli olacağını kaydetti. TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini dile getirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, TCMB'nin beklentiler dahilindeki faiz indirimi ve gelecek dönem faiz indirimleri konusunda yapacağı iletişimin, Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri destekleyeceğini, Türk lirası üzerindeki baskıyı ise hafifleteceğini bildirdi. ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50'ye gerilemesi ve başta Boeing'in zararı olmak üzere açıklanan şirket bilançoları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, Boeing hisselerinin yüzde 3'ün üzerindeki değer kaybının etkisiyle günü yüzde 0,29 azalışla tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 yükseldi. Avrupa tarafında, imalat sanayi PMI verileri ekonomideki daralmanın devam ettiğine işaret ederken, İngiltere'deki siyasi gelişmeler de piyasaların odağında yer alıyor. İngiltere'de Başbakanlık görevini Theresa May’den devralan Boris Johnson, kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları tamamladı. Brexit’i 31 Ekim’de anlaşmalı veya anlaşmasız gerçekleştirmeyi vadeden Johnson’ın atamalarında da bu hedefin etkili olduğu görüldü.