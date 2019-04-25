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Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar açıklanan verilere bağlı olarak karışık bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı bekleniyor.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin beklentileri karşılayan veriler, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançolarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden olurken, yurt içinde TCMB'nin PPK toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

ABD'de dün tarihi zirvesinden gelen kar satışlarıyla sınırlı oranda değer kaybeden pay piyasalarının bugün vadeli işlemlerde yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor. Dün Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,22, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Bugün endekslerin vadeli işlem kontratları ortalama yüzde 0,2 yükselişle işlem görüyor.

Dolar endeksi ise ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğe karşın diğer gelişmiş ülkelerin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonların etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dün yüzde 0,6 değer kazanan dolar endeksi, 98,2 ile 16 Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endekslerindeki gerilemeye karşın değer kaybeden avrodan destek bulan Alman sanayi şirketi hisseleri ile yükselen DAX endeksi, günü yüzde 0,63 artışla tamamladı. Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda küresel ticaret ihtilaflarının Alman firmalarının ihracatını etkilemesinden dolayı 99,7’den 99,2’ye geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,6 azalarak 1,1141 ile 22 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Analistler, şu dakikalarda 1,1154 seviyesinde dengelenen paritede 1,1150'nin önemli destek konumuna geldiğini, bu seviyenin altında kapanışlar görülmesi durumunda düşüşün devam edebileceğini söyledi.

Bugün Japonya Merkez Bankasının (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yen, dolar karşısında değer kaybederken, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 yükseliş kaydetti. BoJ, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranını yüzde eksi 0,1 seviyesinde sabit tutarken, çok düşük faiz oranlarını uzun bir süre, en azından 2020 baharına kadar koruyacağını vurguladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün pozitif bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,2 artışla 96.142 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 artışla 5,8752'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın önemli destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB PPK faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

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