Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve Brexit endişeleri ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi verisi takip edilecek. Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun Kanada'da tutuklanması sonrası artan ticaret savaşı endişeleri, ABD ve Çin tarafından gelen görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarla hafifledi. Vancouver'da görülen kefalet duruşması dün bir kez daha hükümsüz sona erdi. Mıng’ın tutuksuz yargılanması konusunda karara varamayan Kanadalı Hakim William Ehrcke, duruşmanın üçüncü oturumunun bugün TSİ 21.00’de başlayacağını bildirdi. Huawei CFO'sunun dava süreci devam ederken merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığının bildirilmesi, ticaret savaşı konusundaki gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğine işaret etti. ABD'de dün gün içinde 23.881 puanla 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası etkisini artıran tepki alımları Dow Jones endeksinin kayıplarını telafi ederek artıya geçmesini sağladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 artışla günü tamamlarken, dolar endeksi özellikle sterlindeki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 0,73 yükselişle 97,2'ye çıktı.

Brexit sürecinde özellikle İngiltere tarafında yol alınamıyor olması sterlin üzerinde baskıyı artırıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını erteledi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan May, yarın yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıkladı. Henüz yeni oylama tarihi açıklanmamakla birlikte May'in anlaşma şartlarında bazı esneklikler için Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında sert düşüşler görülürken, sterlin/dolar paritesi 1,2507 ile 14 Nisan 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti. Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisindeki sert düşüş sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.