FİNANS

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve Brexit endişeleri ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi verisi takip edilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun Kanada'da tutuklanması sonrası artan ticaret savaşı endişeleri, ABD ve Çin tarafından gelen görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarla hafifledi.

Vancouver'da görülen kefalet duruşması dün bir kez daha hükümsüz sona erdi. Mıng’ın tutuksuz yargılanması konusunda karara varamayan Kanadalı Hakim William Ehrcke, duruşmanın üçüncü oturumunun bugün TSİ 21.00’de başlayacağını bildirdi.

Huawei CFO'sunun dava süreci devam ederken merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığının bildirilmesi, ticaret savaşı konusundaki gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğine işaret etti.

ABD'de dün gün içinde 23.881 puanla 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası etkisini artıran tepki alımları Dow Jones endeksinin kayıplarını telafi ederek artıya geçmesini sağladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 artışla günü tamamlarken, dolar endeksi özellikle sterlindeki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 0,73 yükselişle 97,2'ye çıktı.

Brexit sürecinde özellikle İngiltere tarafında yol alınamıyor olması sterlin üzerinde baskıyı artırıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını erteledi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan May, yarın yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıkladı. Henüz yeni oylama tarihi açıklanmamakla birlikte May'in anlaşma şartlarında bazı esneklikler için Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında sert düşüşler görülürken, sterlin/dolar paritesi 1,2507 ile 14 Nisan 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisindeki sert düşüş sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,6 ile beklentilerin hafif altında kalmasının ardından pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dolar/TL ise Hindistan Merkez Bankası Başkanı Urjit Patel'in istifa etmesi sonrası gelişmekte olan ülke kurları üzerinde oluşan baskıyla yükseldi. Dün 5,3266'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3230'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 92.500 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 91.300 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 30,99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, ekim ayı işsizlik

13.00 Almanya, aralık ayı ZEW endeksleri

16.30 ABD, kasım ayı ÜFE

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