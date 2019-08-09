Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

Dün ABD yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasaklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da karara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çin'de Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kamu kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici yasaklama kararını "adil olmayan ve ayrımcı bir hareket olarak" niteleyerek, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ve kararlılıkla karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi takip edilecek.

Bu gelişmeler ve Trump'ın güçlü dolardan rahatsızlık duyduğunu ifade etmesi ile piyasa fiyatlamalarında karışık bir görünüm izleniyor. Dolar endeksi 97-98 bandında dengelenmeye çalışırken, pay piyasaları dün açıklanan toptan eşya satışlarının beklentilerin altında kalmasına karşın pozitif seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 1,43, S&P 500 endeksi yüzde 1,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında, piyasaları negatif etkileyen gelişmelere Brexit kördüğümünden sonra İtalya'nın siyasi belirsizliği de eklendi. İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi’nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini erken seçim çağrısı yaptı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, erken seçim çağrısı yapan koalisyon ortağı Salvini'yi hükümet krizinin sorumlusu olarak göstererek bu kararının nedenlerini ülkeye ve seçmenlere açıklaması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelere karşın dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Analistler, geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kaybeden pay piyasalarının bu hafta tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.