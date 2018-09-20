Yurt içi piyasalar OVP'ye odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, veri takviminin zayıf olması nedeniyle sakin bir seyir izlerken, yurt içinde bugün saat 11.00'de açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD'de dün açıklanan cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17 daralarak 101,5 milyar dolar ile son 3 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Beklentilerin altında gelen cari işlemler açığı verisinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, özellikle büyük yatırım bankaları hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yüzde 0,61 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 geriledi. ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesi siyasi açıklamalar ve ticaret savaşına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, herhangi bir kararın alınmayacağı zirvede, gündemdeki en önemli konulardan birinin Brexit olduğuna işaret etti. Dün ayrıca, İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri takip edildi. İngiltere'de ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,7'ye yükselerek beklentileri aştı. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.