Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Dünya borsalarında, dün veri takviminin zayıf olması ile iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında sınırlı da olsa negatif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması, Brexit'in ertelenmesi ve veri takviminin görece zayıf olması küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in, ekonomiyi canlandırmak adına herhangi bir teşvik programına ihtiyacı olmadığını açıklaması sonrası dün DAX endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü önceki kapanışın hemen altında tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükseldi.