Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar ise bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferans görüşmesi ve açıklanacak sanayi üretimi verisine odaklandı. ABD'de ticaret savaşı endişeleri ve beklentilerin altında kalan sanayi üretimi verisinin ardından satış baskısı altında kalan borsalarda düşüşler görülürken, dolar endeksi 27 Haziran 2017'den bu yana ilk kez 97 sınırına kadar yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. ABD'de sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,1 ile sınırlı oranda artarak beklentileri karşılayamadı. Sanayi üretiminin tahminlerin altında kalması ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışla gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dün 70,3 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı da değer kayıplarını sürdürerek bugün Asya piyasalarında 1.160,3 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında 1.178 dolar seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri devam ederken, İngiltere'de dün açıklanan enflasyon temmuzda yıllık yüzde 2,5'e yükseldi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1301 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla bugün Asya piyasalarında 1,1390'dan işlem görüyor. Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret açığının 231 milyar yen ile tahminleri aşması ve azalan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi 0,1 değer kaybetti. ABD ve Çinli yetkililerin yapacakları ticaret ile ilgili toplantıları nedeniyle sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleyen Çin borsasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları ise düşüş eğilimi sürdürdü. Dün BIST 100 endeksi yüzde 3,38 değer kaybederek günü 90.263 puandan tamamlarken, yüzde 7,16 düşüşle 5,9039'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8210'dan işlem görüyor.