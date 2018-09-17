Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya ticaret savaşı endişeleri ile başlarken, yurt içinde bu hafta açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ve bugün yayımlanacak sanayi üretimi verileri gündemin odağında yer alıyor.

Bu hafta küresel piyasaların en önemli gündemi başta ABD ile Çin arasında olmak üzere ticaret savaşına ilişkin gelişmeler olacak. ABD yönetiminin geçen hafta Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında çıkan haberler doğrultusunda Çin’e yönelik yeni tarifeleri uygulamaya koyup koymayacağı merakla bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı, Avro Bölgesi'nin bugün yayımlanacak enflasyonu ve cuma günkü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise veri gündeminde öne çıkan başlıklar olarak dikkati çekiyor.

ABD'de geçen hafta çekirdek enflasyonun 10 yılın zirvesinden gerilemesi ve hafta boyunca devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarında faiz artırım süreci ile ilgili net bir sinyal verilmemesinin ardından pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Cuma günü yatay seyreden New York borsası, haftalık bazda ise önceki haftaya göre ortalama yüzde 1 değer kazandı.