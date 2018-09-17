FİNANS

Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya ticaret savaşı endişeleri ile başlarken, yurt içinde bu hafta açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ve bugün yayımlanacak sanayi üretimi verileri gündemin odağında yer alıyor.

Bu hafta küresel piyasaların en önemli gündemi başta ABD ile Çin arasında olmak üzere ticaret savaşına ilişkin gelişmeler olacak. ABD yönetiminin geçen hafta Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında çıkan haberler doğrultusunda Çin’e yönelik yeni tarifeleri uygulamaya koyup koymayacağı merakla bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı, Avro Bölgesi'nin bugün yayımlanacak enflasyonu ve cuma günkü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise veri gündeminde öne çıkan başlıklar olarak dikkati çekiyor.

ABD'de geçen hafta çekirdek enflasyonun 10 yılın zirvesinden gerilemesi ve hafta boyunca devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarında faiz artırım süreci ile ilgili net bir sinyal verilmemesinin ardından pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Cuma günü yatay seyreden New York borsası, haftalık bazda ise önceki haftaya göre ortalama yüzde 1 değer kazandı.

Avrupa tarafında geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarından beklendiği gibi faiz artırım kararı çıkmaması ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının dengeli bulunması, avro/dolar paritesinin 1,1550-1,1750 bandındaki seyrinin sürmesine neden oldu. Cuma günü pozitif seyreden Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.

Bugün artan ticaret savaşı endişeleri ile Çin ve Hong Kong borsalarında negatif bir seyir izlenirken, çarşamba günü açıklanacak BoJ'un faiz kararı öncesinde Japonya piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, 20 Eylül'de açıklanması beklenen OVP yatırımcıların odağında yer alırken, bugün sanayi üretimi ve istihdam verileri de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Analistler, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretimi verisinin büyümeye ilişkin beklentileri de etkileyeceğini belirterek, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini dile getirdi. Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 artışla 94.760 puandan tamamlarken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden dolar/TL, yeni haftaya sınırlı artışla 6,1880 seviyesinden başladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 6,30'un direnç olarak takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmasını bekliyor. Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,9 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 2 azalmıştı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

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