Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmalar Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırırken, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdamın ardından dün yayımlanan enflasyon verisi de beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin devam etmesine neden oldu. ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda beklentilerin aksine yüzde 0,1 yükselirken, çekirdek TÜFE ise yüzde 0,3 ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışa işaret etti.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı konuşmada nötr faiz oranı ve işsizliğin doğal seviyesinin tahminlerinden daha düşük seviyelerde olduğunun anlaşıldığını ve "çok iyi bir noktada" olan ekonomiyi bu şekilde tutmak istediklerini belirtti.

Analistler, açıklanan verilerin beklentileri aşmasına karşın Powell'ın faiz indirim sinyaline devam ettiğini kaydederek, Fed'in ay sonunda gerçekleştirilecek toplantıda 25 baz puan indirim yapmasının beklendiğini bildirdi.