FİNANS

Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 09:09 | Son Güncelleme

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında yetkililerin faiz indirimi konusunu tartışması beklenirken, bu kapsamda tutanaklarda yer alan ifadeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri ipucu vermesi açısından önemli olacak.

Perşembe günü ise hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Öte yandan, piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeler; ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Körfez'deki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya bin asker sevk edileceğini açıklamasıyla gündemdeki yerini korurken, ay sonunda Japonya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD ile Çin'in ticaret konusunda anlaşma sağlayabileceğine ilişkin beklentiler de düşük seviyede bulunuyor.

Söz konusu gelişmelere ek olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret belirsizliğini işaret ederek 2020 için küresel büyüme beklentisini yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye indirdi.

ABD'de dün açıklanan New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin eksi 8,6 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşın Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde yüzde 0,09, Nasdaq endeksinde ise yüzde 0,62 yükseliş yaşandı. Dolar endeksi, dün 97,6 ile iki haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 97,4'e gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,0770'ye kadar inerek merkez bankaları kararları öncesi güvenli liman algısının korunduğuna işaret etti.

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Perşembe günkü ECB toplantısı öncesi avro/dolar paritesinin ise yükselişini ikinci güne taşıyarak 1,1235 seviyelerine ulaştığı görüldü.

Asya tarafında bugün veri gündeminin zayıf olması ve perşembe günkü BoJ toplantısı öncesi karışık bir seyir izlendiği görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,92 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79 geriledi. Hindistan ve Hong Kong borsaları ise sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde 0,68 değer kazandı.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası likidite adımı ve genele yayılan alışların etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,61 değer kazancıyla 92.249,80 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 değer kaybederek 5,8749'a kadar gerilemesinin ardından bugün bu seviyelerde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve Avrupa'da dış ticaret, cari işlemler ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor. Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretim endeksi ile perakende satış endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, nisan dış ticaret ve cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı enflasyon

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ZEW Beklenti Anketi

15.30 ABD, mayıs konut başlangıçları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar

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