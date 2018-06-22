Yurt içi piyasalar seçimleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirecek seçimler bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvuruları verisinin son 1,5 ayın en düşük seviyesine işaret etmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü. ABD Yüksek Mahkemesi'nin, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar vermesinin bu sektör hisselerinde düşüşlere neden olduğu, bunun da piyasa genelindeki negatif havayı desteklediği belirtiliyor.

Dün Dow Jones endeksi düşüşünü üst üste 8'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,80 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 geriledi.

Avrupa tarafında, göçmen politikaları konusundaki anlaşmazlıklar gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmemesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlerin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti.