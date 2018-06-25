Yurt içi piyasalar seçimlerin ardından haftaya pozitif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada veri takvimine odaklanırken, yurt içinde seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlenmesi bekleniyor. Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret savaşına ilişkin endişelerle genel olarak negatif bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde tepki alımlarının etkisini artırdığı görüldü. ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesine karşın cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazansa da haftalık bazda değer kaybı yüzde 2,03 oldu. S&P 500 endeksi bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 gerilerken, Nasdaq endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı düşüşle tamamladı. Analistler, bu hafta ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, borsalar cuma günü pozitif bir seyir izlerken, piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilebileceği açıklamasının yankıları bugün takip edilecek. Avro/dolar paritesi, cuma günü yüzde 0,46 yükselmesi sonrası bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1640 seviyesinde dengelendi. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından petrol kesintisi kararında uyum oranının mayıs ayı itibarıyla yüzde 152'ye ulaştığı belirtilerek, yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e çekilmesi kararı alınmasının ardından petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Cuma günü yüzde 3,7 artan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 2 değer kaybıyla 74,2 dolardan işlem görüyor. OPEC toplantısında, İran’ın karşı çıkmasına rağmen Suudi Arabistan’ın baskıları sonucu alınan kararla günlük petrol üretim kotası 1 milyon varil artırılmış oldu. OPEC, 2016 yılında günlük üretimi 1 milyon 200 bin varil azaltma kararı almış. Bu durum da petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaşmasına neden olmuştu.

Asya'da bugün yenin dolar karşısındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisi ile Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Yurt içinde dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından döviz kurları düşüşe geçti. Geçen haftayı ABD piyasalarında 4,6810 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının ardından düşüşe geçerek Asya piyasalarında 4,5868'e kadar geriledi. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında cuma kapanışına göre yüzde 1,9 azalışla 4,5910'dan alıcı buluyor. Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve kabineye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.