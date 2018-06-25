FİNANS

Yurt içi piyasalar seçimlerin ardından haftaya pozitif başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar seçimlerin ardından haftaya pozitif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada veri takvimine odaklanırken, yurt içinde seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar, geçen hafta ticaret savaşına ilişkin endişelerle genel olarak negatif bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde tepki alımlarının etkisini artırdığı görüldü.

ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesine karşın cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazansa da haftalık bazda değer kaybı yüzde 2,03 oldu. S&P 500 endeksi bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 gerilerken, Nasdaq endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı düşüşle tamamladı.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, borsalar cuma günü pozitif bir seyir izlerken, piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilebileceği açıklamasının yankıları bugün takip edilecek. Avro/dolar paritesi, cuma günü yüzde 0,46 yükselmesi sonrası bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1640 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından petrol kesintisi kararında uyum oranının mayıs ayı itibarıyla yüzde 152'ye ulaştığı belirtilerek, yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e çekilmesi kararı alınmasının ardından petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Cuma günü yüzde 3,7 artan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 2 değer kaybıyla 74,2 dolardan işlem görüyor.

OPEC toplantısında, İran’ın karşı çıkmasına rağmen Suudi Arabistan’ın baskıları sonucu alınan kararla günlük petrol üretim kotası 1 milyon varil artırılmış oldu. OPEC, 2016 yılında günlük üretimi 1 milyon 200 bin varil azaltma kararı almış. Bu durum da petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaşmasına neden olmuştu.

Asya'da bugün yenin dolar karşısındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisi ile Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından döviz kurları düşüşe geçti. Geçen haftayı ABD piyasalarında 4,6810 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının ardından düşüşe geçerek Asya piyasalarında 4,5868'e kadar geriledi. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında cuma kapanışına göre yüzde 1,9 azalışla 4,5910'dan alıcı buluyor.

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve kabineye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasının devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan cuma günü 95.852 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta siyasi gündemin dışında yurt içinde reel kesim güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin izleneceğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri akışının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

15.30 ABD, mayıs ayı Chicago Fed ulusla aktivite endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları

PARTNERTatile devamTatile devam
İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalıİSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı
Antalya turizminde 23 Haziran rekoruAntalya turizminde 23 Haziran rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.