Yurt içi piyasalar TCMB beklenti anketine odaklandı

Dün akşam yayımlanan ve Amerikan iş dünyasının nabzını tutan Fed Bej Kitap raporunda da üreticilerin ek gümrük vergileri nedeniyle endişeli olduğu belirtilirken, ülke genelinde büyümenin devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Senato'da prensipte serbest ticaretin iyi olduğunu belirten Powell, Temsilciler Meclisi'nde de ticaret anlaşmazlığının korumacılığa dönüşmesi durumunda kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini, ekonomilerin daha az rekabetçi ve üretken olacağını söyledi. Powell ayrıca, Fed'in bilançosunun gerekenden büyük olmayacağını, bilançonun küçültme hızını değiştirmeyeceklerini vurguladı.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi takip edilecek.

Gelişmeler sonrasında New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,32 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,22 değer kazandı, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,01'lik düşüş kaydetti. Dolar endeksi dün 95,407 ile son 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,1 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak bugün yüzde 2,8926 ile 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de dün açıklanan şirket bilançoları ile Fed Başkanı Powell'ın ekonomiye ilişkin pozitif açıklamalarının ülke piyasalarını desteklediğini, buna karşın ticaret savaşı endişelerinin yatırımcı risk iştahını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, tahvil faizlerinin seyrinin ise yakından izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında dün İngiltere enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda açıklanırken, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise iki günlük düşüşün ardından bugün 1,16 ile yatay seyrediyor.