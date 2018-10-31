Yurt içi piyasalar, TCMB Enflasyon Raporu'na odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitife dönerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanacak yılın son Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarından Facebook'un karının beklentileri aşması sonrası New York borsasında tepki alımlarının güçlendiği ve endekslerin pozitif bir seyir izlediği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,77, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York borsası ile ilgili yaptığı yorumda, yükselişin 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, "Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum." ifadesini kullandı.

Brexit endişelerinin sterlini, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tekrar aday olmayacağını açıklamasının da avroyu zayıflatmasının etkisiyle dolar endeksi, yükselişini sürdürdü. Dün yaklaşık 16 ayın zirvesi olan 97 seviyesini test eden dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 97'nin hemen üzerinde dengelendi.