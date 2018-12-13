Yurt içi piyasalar, TCMB faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılması sonrası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve yoğun veri akışı, yurt içinde ise PPK kararları takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda beklentiler dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam lideri olduğu Muhazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazansa da asıl sorun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve AB liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması... May’in partisinden 117 vekilin anlaşmaya karşı oldukları biliniyor. Öte yandan, AB'nin 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.