FİNANS

Yurt içi piyasalar, TCMB faiz kararına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılması sonrası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve yoğun veri akışı, yurt içinde ise PPK kararları takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda beklentiler dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam lideri olduğu Muhazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazansa da asıl sorun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve AB liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması... May’in partisinden 117 vekilin anlaşmaya karşı oldukları biliniyor. Öte yandan, AB'nin 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

Söz konusu gelişmelere karşın dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve Almanya'nın enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ECB’nin faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 azalışla 90.051 puandan tamamladı. Dün yatay bir seyir izleyen ve 5,3501'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3490 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkaran TCMB, 25 Ekim'deki son PPK toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Hiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakınHiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakın
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildiAnalist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi
Doğan Holding'te üst düzey atamaDoğan Holding'te üst düzey atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Doğan Holding'te üst düzey atama

Doğan Holding'te üst düzey atama

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.