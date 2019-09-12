Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararlar takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtmesi ve ABD ile Çin yetkililerinden gelen tarifelerle ilgili olumlu açıklamalar, ticaret savaşına ilişkin endişeleri ve jeopolitik risk algısını azalttı.

Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda "Ne olacağını göreceğiz." demekle yetinirken, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Çin ile ticaret savaşı konusunda ise Trump, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.