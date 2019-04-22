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Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hızlı yükselen petrol fiyatları ile tedirginlik artarken, yurt içinde perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararları bekleniyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olan piyasalar bugün işleme açılacak. ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyete son vereceği yönündeki resmi olmayan açıklamalar, petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 yükselerek 65,92 dolarla 31 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, Brent petrolün varili ise 74,31 dolara kadar çıktıktan sonra Asya piyasalarında 73,70 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD pay piyasalarında açıklanan şirket bilançoları hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olurken, bu haftanın son işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin buluşması gündemin odağına yerleşti. Trump'ın, Çin'in ardından Japonya ile de ticaret müzakerelerine başlamak istediği belirtilmişti.

ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerinden henüz net bir sonuç çıkmazken, mayıs ayında konunun netleşebileceği belirtiliyor. Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, cuma günü Paskalya tatiline giren piyasaların büyük çoğunluğu bugün de kapalı olacak. Bu hafta Avrupa genelinde açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini bildiren analistler, çarşamba günü Almanya'da yayımlanacak Ifo endekslerinin de veri takviminde öne çıktığını kaydetti.

Asya tarafında, bu hafta perşembe günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı gündemin odağında yer alırken, bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise İran'dan petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılabileceği haberi ile kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalarda, geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 azalışla 96.861 puandan tamamladı. Cuma günü 5,8112'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8320 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.000 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de 5,8450'nin önemli direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda, yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmasını beklemiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

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