Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olan piyasalar bugün işleme açılacak. ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyete son vereceği yönündeki resmi olmayan açıklamalar, petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 yükselerek 65,92 dolarla 31 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, Brent petrolün varili ise 74,31 dolara kadar çıktıktan sonra Asya piyasalarında 73,70 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD pay piyasalarında açıklanan şirket bilançoları hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olurken, bu haftanın son işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin buluşması gündemin odağına yerleşti. Trump'ın, Çin'in ardından Japonya ile de ticaret müzakerelerine başlamak istediği belirtilmişti.

ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerinden henüz net bir sonuç çıkmazken, mayıs ayında konunun netleşebileceği belirtiliyor. Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.