Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Çin'de, yarın ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği ortamda yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI, 49,8 ile beklentileri aşsa da 50'nin altında kalarak daralmanın devam ettiğini gösterdi. Japonya'da ise sanayi üretimi endeksi aylık yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, buna karşın devam eden ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler nedeniyle özellikle üretim verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Yurt içinde, bugün saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen YEP ise gündemin odağında yer alıyor. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel göstergeler ile makro politikalar, ilkeler ve hedefler de belirlenecek.