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Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Çin'de, yarın ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği ortamda yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI, 49,8 ile beklentileri aşsa da 50'nin altında kalarak daralmanın devam ettiğini gösterdi. Japonya'da ise sanayi üretimi endeksi aylık yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, buna karşın devam eden ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler nedeniyle özellikle üretim verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Yurt içinde, bugün saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen YEP ise gündemin odağında yer alıyor. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel göstergeler ile makro politikalar, ilkeler ve hedefler de belirlenecek.

Özel sektör ve yatırımcılar için öngörülebilirliği artıracak olan program, bir önceki YEP'ten sonra özellikle cari denge ve faizlerdeki düşüş eğilimi gibi sağlanan gelişmelerin devamında izlenecek yol haritasını ortaya koyacak.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller ve Çin ile yürütülen müzakereler konusundaki tedirginlikle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve siyasi endişeler devam etse de cuma günü borsalardaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretiminin beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla hızlı yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,15 artışla 105.152 puandan tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde 5,6708 seviyesinden kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de 5,65-5,70 bandının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

11.00 Türkiye, YEP açıklanacak

11.30 İngiltere, 2. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, Dallas Fed imalat aktivite endeksi

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TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)
TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyorTSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor
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