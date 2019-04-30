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Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda pozitif görünüm korunurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağında bulunuyor.

TCMB'nin beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmediği geçen haftaki PPK toplantısının karar metninde yapılan değişikliğin ardından önemi artan toplantı özeti ve yılın ikinci Enflasyon Raporu bugün açıklanacak. Enflasyon Raporu'nun açıklanacağı toplantıda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın ekonomist ve gazetecilerin sorularına vereceği yanıtların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin bu yıl sonuna ilişkin, orta noktası yüzde 14,6 olan, yüzde 11,9-17,3 bandındaki enflasyon tahmin patikasında değişiklik yapıp yapmayacağı ve PPK karar metnindeki değişikliğin piyasa tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi konusunda Çetinkaya'nın yapacağı iletişimin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan kişisel gelirler verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sınırlı da olsa devam ettiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükselerek kapanış rekoru kırdı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan ekonomik güven endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Bugün Avro Bölgesi büyüme ve işsizlik ile Almanya'da enflasyon verisi takip edilecek.

Asya tarafında, Japonya'da resmi tatil devam ederken, Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 50,1 ile beklentilerin altında kaldı ve ekonomik aktiviteye ilişkin kırılganlığa işaret etti. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün göreceli olarak sakin bir seyir izlense de döviz kurları yükseliş, pay piyasaları ise düşüş eğilimini sürdürdü. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 94.535 puandan tamamlarken, yüzde 0,25 artışla 5,9478'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9590 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkilerin de piyasaların gündeminde olduğuna işaret ederek, bu anlamda dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve ABD'den bir heyetin Suriye konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek olmasının haber akışını hızlandırabileceğini bildirdi.

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi ve atılacak adımlar değerlendirildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Türkiye'ye gelecek. Heyetin Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün başlayacak görüşmelerin 2 Mayıs'a kadar süreceğini belirterek, "ABD ordusu Suriye'deki varlığını azaltırken, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları ele alınacak." ifadesine yer verildi.

Bugün yurt içinde ayrıca dış ticaret verilerinin açıklanacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç, dolar/TL'de ise 5,9750'nin güçlü direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici fiyat Endeksi

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

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bist piyasalar

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