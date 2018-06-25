Yurt içi piyasalarda seçim sonrası iyimserliğin devam etmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Türkiye'nin iki aydır gündemini meşgul eden Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin kazanması ile tamamlanmasının ardından Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından Türk lirası varlıkların haftaya pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi haftanın açılışında 99.000 puanın üzerini test ederken, dolar/TL ise 4,5369 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, seçim belirsizliğinin geride bırakılmasının ardından Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam edebileceğini belirterek, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve ekonomi politikalarına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.