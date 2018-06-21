FİNANS

"Yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza garanti vereceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "TEB ile İhracatçı Firmalara Yönelik İşletme Sermayesi Garanti Programı İş Birliği Protokolü imzaladık. 200 milyon dolarlık bir limit belirledik. Bu protokol ile artık yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza da garanti vereceğiz"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile "İhracatçı Firmalara Yönelik İşletme Sermayesi Garanti Programı İş Birliği Protokolü" imzaladıklarını belirterek, "200 milyon dolarlık bir limit belirledik. Bu protokol ile artık yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza da garanti vereceğiz." dedi.

Yıldırım, Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen "Finansal Piyasalar ve İhracatın Finansmanında Türk Eximbank'ın Rolü" toplantısında yaptığı konuşmada, banka olarak 30'dan fazla ilde 50'den fazla toplantı yaptıklarını söyledi.

Türk Eximbank'ın karlılık politikasının öz kaynağını korumak olduğunun altını çizen Yıldırım, "Genel müdür olduğum tarihte yaklaşık 5 milyar lira öz kaynağımız vardı. Sermayemizi 10 milyara çıkarttık. Hükümetimiz de bize yeni nakit enjeksiyonu konusunda taahhütte bulundu. İlk ödemesini de geçtiğimiz nisan ayında yaptı." diye konuştu.

Banka olarak Türk lirasını sadece KOBİ'lere kullandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirten Yıldırım, KOBİ'lere kullandırılan faizin Türkiye'deki bankalar içinde en azı olduğunu dile getirdi.

İhracat sigortasında Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi konumunda olduklarını kaydeden Yıldırım, Türk ihracatçısını korumak için faaliyetlerine devam edeceklerine değindi.

Yıldırım, Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü'nün turizm sektöründe seyahat acentelerine destek sağlanmasına yönelik bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "Protokol için ilk etapta 300 milyon lira kaynak ayırdık. İlk defa Türk Eximbank, turizm seyahat acenteleriyle çalışmaya başlıyor." dedi.

Dünyanın Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceği konusunda bir tereddütlerinin olmadığını vurgulayan Yıldırım, bunun için banka olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini aktardı.

Bankanın 29 ayrı programı olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu programa 30'uncusunu ekledik. Türk Eximbank ve TEB arasında İhracatçı Firmalara Yönelik İşletme Sermayesi Garanti Programı İş Birliği Protokolü imzaladık. 200 milyon dolarlık bir limit belirledik. Bu protokol ile artık yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza da garanti vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de Türk sanayisinin her zaman güçlü, belli deneyimleri yaşamış bir topluluk olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
finansman ihracat Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

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