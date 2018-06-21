"Yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza garanti vereceğiz"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile "İhracatçı Firmalara Yönelik İşletme Sermayesi Garanti Programı İş Birliği Protokolü" imzaladıklarını belirterek, "200 milyon dolarlık bir limit belirledik. Bu protokol ile artık yurt içinde işletme sermayesi için kendi bankalarımıza da garanti vereceğiz." dedi.

Yıldırım, Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen "Finansal Piyasalar ve İhracatın Finansmanında Türk Eximbank'ın Rolü" toplantısında yaptığı konuşmada, banka olarak 30'dan fazla ilde 50'den fazla toplantı yaptıklarını söyledi.

Türk Eximbank'ın karlılık politikasının öz kaynağını korumak olduğunun altını çizen Yıldırım, "Genel müdür olduğum tarihte yaklaşık 5 milyar lira öz kaynağımız vardı. Sermayemizi 10 milyara çıkarttık. Hükümetimiz de bize yeni nakit enjeksiyonu konusunda taahhütte bulundu. İlk ödemesini de geçtiğimiz nisan ayında yaptı." diye konuştu.

Banka olarak Türk lirasını sadece KOBİ'lere kullandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirten Yıldırım, KOBİ'lere kullandırılan faizin Türkiye'deki bankalar içinde en azı olduğunu dile getirdi.