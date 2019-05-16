Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse seneri ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyleri 10 Mayis ile bitken haftada toplam 554.8 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde yurt dışında yerleşik yatırımcıların portföyündeki hisse senetleri, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 214.5 milyon dolar azaldı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku, 27 milyar 668 milyon dolardan, 25 milyar 35.4 milyon dolara geriledi.

Aynı verilere göre, aynı dönemde yurt dışında yerleşik yatırımcıların portföyündeki DİBS miktarı, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 340.3 milyon dolar azaldı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku, 12 milyar 640.5 milyon dolardan, 11 milyar 590.8 milyon dolara geriledi. (Tablo)

