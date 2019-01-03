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Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul, 3 Ocak (DHA)

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