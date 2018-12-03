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Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

İstanbul, 3 Aralık (DHA) Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

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