Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

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İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 arttı ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 23.71'den yüzde 25.04'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 8.09, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32.81 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.50,

- elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7.83

- su temini sektöründe yüzde 0.43 artış

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.45 düşüş görüldü.

Geçen aya göre en fazla artış; yüzde 7.83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında, yüzde 4.44 ile ham petrol ve doğal gazda ve yüzde 2.19 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11.79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4.10 ve ana metaller yüzde 2.70 ile geçen aya göre azalan alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Haziran ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. (Grafik&Tablo)