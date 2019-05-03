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Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında yüzde 2.98 arttı, yıllıkm yurt içi üretici enflasyonu yüzde 30.12 oldu.

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında yüzde 2.98 arttı, yıllıkm yurt içi üretici enflasyonu yüzde 30.12 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.24 yükseldi.

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