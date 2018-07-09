FİNANS

Yurttaş Holding konut sahibi yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Yurttaş Holding, başlattığı 'Birlikte Kalkınma Projesi'yle (BİRKAP)  dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlara, bütçelerine uygun olarak ülke genelinde konut sahibi olabilme imkanı sağlıyor.

Yurttaş Holding konut sahibi yapıyor

İSTANBUL, (DHA) - Yurttaş Holding, başlattığı 'Birlikte Kalkınma Projesi'yle (BİRKAP) dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlara, bütçelerine uygun olarak ülke genelinde konut sahibi olabilme imkanı sağlıyor. BİRKAP Projesi ile ihtiyaç sahipleri, 10 bin lira peşin ve ayda 640 lira ödemek suretiyle 4 yılda konut sahibi olabilecek.

Yurttaş Holding'in başlattığı kampanya vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı yaratıyor. Birlikte Kalkınma Projesi'yle vatandaşlar; 10 bin lira peşin ve ayda 640 lira ödemek suretiyle 4 yılda konut sahibi olabilecek. BİRKAP kapsamında konut sahibi olup oturmaya başlayanlar, 72 ay daha kira öder gibi ayda 1500 lira ödemeye devam ettiklerinde tapularını alabilecekler.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, “Dar ve orta gelir düzeyine sahip olanlara yönelik başlattığımız kampanyaya katılanlar bütçelerine uygun olmak üzere ülke genelinde istedikleri her yerde konut sahibi olabilecekler” dedi. 30 Temmuz tarihine kadar talep toplamaya devam edeceklerini belirten Yurttaş, “Sınırlı sayıda kontenjan olduğu için, dileyenlerin bizlerle irtibat kurması yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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