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Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’NİN, TSE tarafından onaylanan ilk icadları arasında bulunan ve makinelerde kullanılan elektronik  kartların voltaj dalgalanmalarından doğan arızalarına engel olan gerilim sönümleyici  Trimbox'ın üreticisi Yurttaş  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş  “Kendi alanımızda dünyada ilk ve tek üreticiyiz.

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN, TSE tarafından onaylanan ilk icadları arasında bulunan ve makinelerde kullanılan elektronik kartların voltaj dalgalanmalarından doğan arızalarına engel olan gerilim sönümleyici Trimbox'ın üreticisi Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş “Kendi alanımızda dünyada ilk ve tek üreticiyiz. Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde 5 milyar dolar ciro yapabilmek. Firmamızı satın almak için yurt dışından, özellikle teknoloji devşiren firmalardan teklifler geliyor. Ancak biz üretimimizin tamamen yerli ve milli kalması için çaba gösteriyoruz. Yurt içinden de birlikte üretip, tanıtım kapasitemizi artıracağımız güçlü yerli bir firma ile ortaklık yapmak amacındayız" dedi.

Türk ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendiren Evren Yurttaş millilik ve yerlilik vurgusunun önemine değindi ve şöyle konuştu: "Ekonomideki kırılganlıkların ve dışa bağımlılığın azaltılarak, kalıcı büyümenin sağlanması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli üretim hamlesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi modeli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın müjdelediği 16 maddelik destek ve önlem paketi, Türk teknoloji üreticileri için umut oldu."

Yurtaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurttaş ürettikleri gerilim sönümleyici Trimbox için, "2014 yılında TSE tarafından BDS-0001-1 referans numarası ile Türkiye’nin ilk belgelendirilmiş icadı niteliğini taşıyor. Dünyanın yüzde 70’inde patentli Trimbox’ın, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta-yüksek teknoloji sınıfında üretimi yapılıyor. Yurtdışından, özellikle teknoloji devşiren firmalardan dolaylı da olsa firmamızı satın almak için teklifler geliyor. Ancak biz üretimimizin tamamen yerli ve milli kalması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

2014 yılında BTSO tarafından “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül töreninde Türkiye’de ilk defa “Bursa’nın Mucidi” ödülünü aldıklarını, patentli, yerli, seri üretimine geçilmiş Trimbox’ı dünyada 22 ülkeye satmayı başardıklarını ifade eden Yurttaş, “Trimbox, sadece fabrikalarda kullanılan makinelerin kartlarının yanması ile ortaya çıkan 2 milyar dolarlık zararı ve cari açığın tamamen önüne geçiyor. Ayrıca bir de ihracatımız var. İhracatımız ile de ekonomimize katkı sağlıyoruz. Aşırı gerilim sönümleyici olan Trimbox aynı zamanda yönetmelikle inşaatlarda kullanılması zorunlu olan bir ürün durumunda” dedi.

“YERLİ BİR FİRMA İLE ORTAKLIK YAPMAYI AMAÇLIYORUZ”

Dünya genelinde kaliteli elektrik ve korunma için aşırı gerilim sönümleyici ile nötr-toprak stabilizatörlerine büyük bir ihtiyaç olduğunu, Trimbox’ın dünyada hayal edilemeyecek kadar büyük bir pazarının bulunduğunu dile getiren Yurttaş, “Dünya’da bu alanda ilk ve tek üreticiyiz. Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde5 milyar dolar ciro yapabilmek” ifadelerini kullandı.

Yerli olarak kalabilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için yurt içi bir şirket ortaklığı aradıklarını dile getiren Yurttaş, “Firmamızı satın almak için yurtdışından gelen teklifleri şimdilik geri çeviriyoruz. Yurt içinden birlikte üretim ve tanıtım kapasitemizi arttırabileceğimiz güçlü, yerli bir firma ile ortaklık yapmak amacındayız” dedi.

(FOTOĞRAF)

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