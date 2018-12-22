FİNANS

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 50 metreye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yaklaşık 5 aydır yapılan beton dökümleri sonucu Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği en derin kesitten 50 metre yüksekliğe ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda gövde beton dökme çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 5 aydır yapılan beton dökümleri sonucu Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği en derin kesitten 50 metre yüksekliğe ulaştı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı unvanını alacağını bildirdi.

Barajda gövde beton dökme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Pakdemirli, "440 metre olan temel kotundan, 715 metre kotuna yükselecek olan gövdenin beton dökme işlemine 10 Temmuz 2018'de başlamıştık. Toplam 4 milyon metreküplük gövde hacmine sahip barajda günlük 7 bin metreküp beton dökülüyor. Yaklaşık 5 aydır yapılan beton dökümleri sonucu Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği en derin kesitten 50 metre yüksekliğe ulaştı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, barajın gövde yüksekliğinin 275 metreyi bulduğunu ve Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, bütçeye yıllık 1 milyar liraya yakın katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan bu proje sayesinde 600 bin kişinin enerji ihtiyacı da karşılanabilecek. Yusufeli Barajı, üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara su kaynağı olacak. Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak."

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DSİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yusufeli Barajı

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