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Yüzde 10 indirim kararı İTO Meclisi’nde onaylandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Odamızın bu anlamlı ve simgesel indirimi, 423 bin üyemize de örnek olacaktır. Onlar da enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklardır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üyelerine yönelik belge hizmetlerinde, 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanması kararı İTO Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

İTO’nun ekim ayı olağan meclis toplantısı, oda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündeme gelen İTO üyelerine yönelik belge hizmetlerinde, 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanması kararı oylandı. Söz konusu karar, oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, burada yaptığı konuşmada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın ekonominin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların atlatılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde çok önemli tedbirler devreye sokulduğunu dile getiren Avdagiç, “Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararıyla başlayan süreç, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile güçlenerek, orta vadeli bir vizyon kazandı. YEP, Topyekun Enflasyonla Mücadele Programı ile güçlendirilmiştir. Böylece yaşadığımız sıkıntılı sürecin en az zararla atlatılması adına stratejik bir dönüm noktası daha geride bırakılmıştır. Geçmişte enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak bugün enflasyonla mücadelede yek vücut olmamızı çok anlamlı buluyorum.” diye konuştu.

Avdagiç, ekonominin reel taraflarının yanı sıra duygusal bir alan olduğunu belirterek, ancak psikolojik üstünlüğün korunabilmesi halinde enflasyonun yukarı doğru tırmanmasını önleyecek tedbirlerin uygulanabileceğini vurguladı.

İTO olarak enflasyonla mücadeleye her türlü desteği verdiklerini ifade eden Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çünkü biz yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de tasarrufa da zarar verdiğine inanıyoruz. Ama hepsinden önemlisi 423 bin üyemize enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de, İTO Yönetim Kurulu olarak, son derece önemli bir karar aldık. 2018 yılı sonuna kadar İstanbul Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır. Ticaret sicil harçlarımız ve bazı diğer hizmet bedellerimiz kamu tarafından belirlendiği için onlarda indirim yapamıyoruz. Ama bedeli odamız tarafından belirlen belge hizmetlerinde indirime geçiyoruz.”

Odanın anlamlı ve simgesel indiriminin 423 bin üyeye de örnek olacağının altını çizen Avdagiç, üyelerinin de enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklarını ifade etti.

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- “Bankalar, TBB’nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalı”

Şekib Avdagiç, şirketlerin biriken KDV’lerinin ödeme süreçlerinin hızlandırıp yıl sonuna kadar başvuruların tamamının neticelendireceğini, 2019 yılının başından itibaren ödemelerin başlayacağını anımsattı.

KDV ödemelerinin, devletten KDV alacağı olan şirketleri rahatlatacağının altını çizen Avdagiç, bankaların KOBİ’lerin 15 milyon TL’nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını beklediklerini söyledi.

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- "Özel sektörün kamu alacakları bir takvime bağlanmalı"

İTO Başkanı Avdagiç, özel sektörün kamu alacaklarının ödenmesinin bir takvime bağlanmasıyla gerektiğini, böylece kamudan alacaklarıyla ilgili belirsizlik yaşayan firmaların oldukça rahatlayacağını kaydetti.

Kamudan tahsilatını yapacağı zamanı bilen firmaların, ödemelerini buna göre ayarlayabileceğine vurgulayan Avdagiç, şunlara dikkati çekti:

"Bana göre kamu alacakların belirli bir takvime bağlanması özel sektöre ilaç gibi gelecektir. Reel sektörün sıkıntıya düşmemesi için oldukça duyarlı davranan hükümetin, bu konuda da firmaları sevindirecek kararını yakında açıklamasını ümit ediyoruz. Ayrıca kamudan ihale almış müteahhitler, artan maliyetler karşısında zor duruma düştüler. Onların sıkıntıyla karşılaşmaması için ya fiyat farkı kararnamesinin yayınlanmasını ya da müteahhitlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadan mevcut işinden çekilme hakkı tanınmasını bekliyoruz.

Zira firmalar maliyet artışı karşısında büyük zararlarla karşı karşıya geldiler. Bizim temennimiz sözleşmeyi fesih hakkının tanınmasından ziyade makul bir fiyat farkıyla mevcut işlerine devam etmelerinin sağlanmasıdır. Çünkü müteahhidin işten çekilmesi, sonrasında o iş için ihale açılması, mevcut işin daha yüksek bir fiyata ihale edilmesine yol açacaktır. Biz görüşmelerimizde, yetkililerin çok ciddi bir şekilde bu konuda çalıştıklarını gördük. Dolayısıyla kimseyi mağdur etmeyecek bir çözüm yolu bulacaklarından eminiz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısı

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