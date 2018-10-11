Yüzde 10 indirim kararı İTO Meclisi’nde onaylandı

Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde çok önemli tedbirler devreye sokulduğunu dile getiren Avdagiç, “Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararıyla başlayan süreç, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile güçlenerek, orta vadeli bir vizyon kazandı. YEP, Topyekun Enflasyonla Mücadele Programı ile güçlendirilmiştir. Böylece yaşadığımız sıkıntılı sürecin en az zararla atlatılması adına stratejik bir dönüm noktası daha geride bırakılmıştır. Geçmişte enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak bugün enflasyonla mücadelede yek vücut olmamızı çok anlamlı buluyorum.” diye konuştu.

Avdagiç, ekonominin reel taraflarının yanı sıra duygusal bir alan olduğunu belirterek, ancak psikolojik üstünlüğün korunabilmesi halinde enflasyonun yukarı doğru tırmanmasını önleyecek tedbirlerin uygulanabileceğini vurguladı.

İTO olarak enflasyonla mücadeleye her türlü desteği verdiklerini ifade eden Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çünkü biz yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de tasarrufa da zarar verdiğine inanıyoruz. Ama hepsinden önemlisi 423 bin üyemize enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de, İTO Yönetim Kurulu olarak, son derece önemli bir karar aldık. 2018 yılı sonuna kadar İstanbul Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır. Ticaret sicil harçlarımız ve bazı diğer hizmet bedellerimiz kamu tarafından belirlendiği için onlarda indirim yapamıyoruz. Ama bedeli odamız tarafından belirlen belge hizmetlerinde indirime geçiyoruz.”

Odanın anlamlı ve simgesel indiriminin 423 bin üyeye de örnek olacağının altını çizen Avdagiç, üyelerinin de enflasyonla mücadelede var güçleriyle yerini alacaklarını ifade etti.