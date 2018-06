-"Yüzde 7'nin üzerinde ilk çeyrekte bir büyüme bekliyoruz"

"17-25 Aralık'ta alçak FETÖ ne yaptı? Yargı darbesi gerçekleştirmeye çalıştı. Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız daha ilk dakikadan itibaren bunun bir tezgah, bir yargı darbesi olduğunu söyledi. 2013'te bu ülke 8,5 büyümüş. 2014 yüzde 5,2, 2015'te yüzde 6,1 büyümüş. 2016'ya geliyoruz yüzde 3,2 büyümüşüz. 2017 yılını 7,4 büyümeyle bitirdik. OECD ülkeleri içerisinde en fazla büyümeyi Türkiye gerçekleştirdi. Avrupa ülkeleri içerisinde en büyük büyümeyi Türkiye gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisi gücünü devam ettiriyor. 2018 yılında da inşallah güçlü bir büyümeyi beraber göreceğiz. Türkiye bugün ihracatta rekorlara gidiyor. Her ay yeni rekora gidiyoruz. 2002 yılında toplam dünya ihracatının yüzde 0,6'sını yapan Türkiye, bugün yüzde 1 mertebesine gelmiş. Türkiye'nin yüzde 1'ini hafife almayın. Ülkeler aşağı yukarı zaten bu orandadır."

Ağbal, hükümet olarak 2018-2020 yılları hedefleri arasında mali disiplinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini aktardı. "Biz mali disiplini ağzına laf olarak kullananlardan değiliz." diyen Ağbal, şunları kaydetti:

"16 yıldır mali disiplinin ne olduğunu yaşayan, öğrenen, öğreten ve bilmeyenler için de öğretecek bir hükümetiz. Onun için mali disiplinle ilgili zaman zaman birtakım söylemler konuşuluyor ama o söyleyenlere de ‘Bir geçmişinize bakın’ demek lazım. Velhasıl Türkiye ekonomisi güçlü. Türkiye ekonomisi içeride ve dışarıda sahip olduğu sağlam temeller sayesinde karşılaştığı ekonomik sıkıntıların üstesinden gelecek özelliklere sahip. Güçlü bir girişimcilik kültürümüz var. Genç bir nüfusumuz var. Dışa açılan bir ekonomimiz var. Her geçen gün kalitesi artan yüksek öğretim sistemimiz var. Her geçen gün artan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimiz var. Her geçen gün artan sanayiciliğimiz var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin karnesini yukarıdan aşağıya sıralasan herhalde pekiyi alır. Biz onu yıldızlı pekiyi yapmak için sizlerden destek bekliyoruz."