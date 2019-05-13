FİNANS

"Yüzen oteller" denizle buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da, turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koylarda tatil imkanı sunan "yüzen butik otel" olarak da nitelendirilen lüks ahşap yatların suya inme zamanı - İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç: - "Yüzen oteller, yüzen devre mülkler, yüzen özel evler bunlar. Sezonda en iyi, en kaliteli hizmeti verebilmek için kışın bakım, onarıma giriyor ve bu aylarda da sezona hazır olan teknelerimiz denize iniyor"

OSMAN URAS - Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da, turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koylarda tatil imkanı sunan "yüzen butik otel" olarak da nitelendirilen lüks ahşap yatlar, artık suya indiriliyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Bodrum'da, özel döşenmiş geniş kabinleri, jakuzi, televizyon, dinlenme salonu, internet ile bazıları sauna ve su sporları yapma imkanına da sahip ahşap guletler, sezon sonu karaya çekildikleri tersanelerde bakım ve onarımlarının tamamlanmasının ardından, yeniden suyla buluşuyor.

Mavi yolculuklarda genellikle zengin turistlere hizmet veren ve boyları 45-50 metreyi bulan lüks ahşap yatlar, bazılarının donanımlarında yenilikler yapılıp özenle yeni sezona hazır hale getirilerek, kızaklar üzerinde Ege'nin mavi sularına indiriliyor.

Birçoğu haziran ayında denize indirilmiş olarak yeşil ve mavinin buluştuğu koylarda boy göstermeye başlayacak tekneler, manzarası sürekli değişen mavi yolculuklar kapsamında, Ege'nin eşsiz güzellikteki koylarını yakından görmek isteyenlere hizmet verecek.

Haftalık ve 15 günlük kabin ya da tamamı kiralanan, sunulan konforlu tatil imkanında istenirse mutfağında özel menüler hazırlanabilen yatlar, talebe göre yurt dışına da çıkış yapabiliyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, yerli turistlerin yanı sıra birçok ülkeden yabancı turistin mavi yolculuk için ilçeye geldiğini ve farklı bütçelere göre mavi yolculuk imkanı olduğunu söyledi.

Fiyatların kişi sayısı ve almak istenilen hizmete göre haftalık 5 bin avro ile 40-50 bin avro arasında değiştiğine dikkati çeken Dinç, "4 kişi 15 metre tekne ile 300- 400 avroya da çıkabilirsiniz. Ailece daha kalabalık 10-12 kişi çıkmak isterseniz yine haftalık 7-8 bin avroya ama kabinlerinde saunası, masaj salonu, jakuzi olanlar haftalık 40-50 bin avro arasında değişiyor." diye konuştu.

- "Yüzen oteller, yüzen devre mülkler, yüzen özel evler bunlar"

40 metrelik bir yatta 5-6 kabinin bulunduğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:

"18 metre teknenin de 5-6 kabini oluyor. 40 metre üzeri büyük guletlerin kabinleri daha geniş oluyor. Onlar daha çok haftalık kiralanıyor. İçerisinde jakuzi, dinlenme salonları, masaj salonları, saunalar, bunlar üst sınıf. Bir de kabin charter dediğimiz kişi başı fiyatları daha uygun, otellerde hemen hemen aynı fiyatlara gelebilecek standartta olan mavi yolculuk hizmeti veren guletlerimiz var. Tabi kabinleri büyük guletle göre metre kare olarak biraz daha az ama yine de konforlu, rahat vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, güzel bir tatil olabilecek standartta tekneler. Yüzen oteller, yüzen devre mülkler, yüzen özel evler bunlar. Sezonda en iyi, en kaliteli hizmeti verebilmek için kışın bakım, onarıma giriyor ve bu aylarda da sezona hazır olan teknelerimiz denize iniyor."

Günlük tur ve mavi yolculuk için misafirleri beklediklerini söyleyen yat firması yetkilisi Erhan Berber de "yüzen otel" olarak değerlendirdiği tekneleri, denize indirmeye başladıklarını ifade etti.

Teknelerin rahatlığına ve konforuna değinen Berber, "Odalarımız gayet konforlu. Televizyon, klima, 24 saat sıcak su gibi imkanlar mevcut. Gerçekten de bunlar yüzen bir otel. Misafirler deniz üzerinde otel konforunu yaşıyorlar." dedi.

Teknelerde yaz hazırlıklarının kolay olmadığını belirten Berber, 5-6 aylık turizm sezonunda misafirlerine sorunsuz ve güzel hizmet verebilmek için yılın geriye kalan 6 ayında en ince ayrıntısına kadar bakım çalışması yapıldığını anlattı.

- "2020 rezervasyonlarımızı da doldurmak üzereyiz"

Yat sahibi Kaya Önal ise daha çok yabancı turistleri ağırladıklarını ve isteğe göre Akdeniz ülkelerini dolaşabildiklerini söyledi.

2006 yılında yapılan 12 yolcu kapasiteli teknesinin, 2017'de de yenilenip içinin değiştirildiğini, bu sezonun da hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Önal, "İki master üç normal kabin var. Her odada banyomuz var. Denizde her yer, bütün koylar onların oluyor. Böyle bir imkan sunuyoruz. Herkes memnun olarak ayrılıyor ve talep görüyoruz. 2020 rezervasyonlarımızı da doldurmak üzereyiz. Teknenin haftalık kirası yiyecek ve çiçekler ile acente komisyonu dahil 49 bin avro." diye konuştu.

Kabin sayısı 4 ile 16 arasında değişen tekneler, denize indirildikten sonra daha çok Bodrum Limanı ve Bodrum Kalesi açıklarına demirliyor.

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