Yüzyıllık okulların mezunları Cumhuriyet coşkusunda birleşti

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) - "Yüzyıllık Okullar"ın mezunları tarihlerinde ilk kez Cumhuriyet coşkusunu birlikte kutladı. 20 Ekim gecesi Maslak Hilton’da düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda duygu dolu anlar yaşandı.

"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları, Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yılını kutlamak üzere düzenlenen bir baloda bir araya geldi. Okulların mezun derneklerinin Maslak Hilton’da düzenlediği özel Cumhuriyet Balosu’nda, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası ve Can Hatipoğlu sahne aldı. Mezun dernekleri dans gruplarının da ilgiyle izlendiği gecede, İstanbul Erkek Lisesi Zeybek Ekibi ve Avusturya Liseliler Derneği Vals & Dans Gösteri Grubu de sahneye çıktı.

“Ortak paydamız Cumhuriyet”

Akılcılık, çoğulculuk, dayanışma, eleştirel düşünce, katılımcı demokrasi gibi değerleri benimseyen ve bugüne dek verdikleri binlerce mezun ile Cumhuriyet’in gelişimine katkıda bulunan okulların mezun dernekleri, tarihlerinde ilk kez Cumhuriyet Bayramı’nı bir arada kutlamış oldu.

"Yüzyıllık Okullar"ın mezun derneklerinin yaptığı açıklamada, bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kaliteli, çağdaş ve eşit eğitim bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bizler farklı formalar giysek de kalbimizde Atatürk sevgisi ile yetişmiş, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve değerlerine yürekten bağlı bir neslin evlatlarıyız. Düzenlediğimiz baloda, tüm mezunlarımızın, ortak paydamız olan Cumhuriyet coşkusunda birleşmesini ve bu coşkunun çoğalmasını istedik.”

Mezunları için bu özel geceye destek veren Yüzyıllık Okullar mezun dernekleri ise şöyle: Darüşşafakalılar Derneği, Avusturya Liseliler Derneği, Beyoğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Erenköy Kız Lisesiler Derneği, Feyziyeliler Işıklılar Derneği, Galatasaraylılar Derneği, İstanbul Alman Liseliler Derneği, İstanbul Erkek Liseliler Derneği, İtalyan Liseliler Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Notre Dame de Sion’lular Derneği, Robert Kolej Mezunlar Derneği, Saint-Benoit’lılar Derneği, Saint Joseph’liler Derneği, Saint Michel’iler Derneği, Sainte Pulchérie'liler Derneği, Şişli Terakki Lisesi Mezunlar Derneği, Vefalılar Derneği. (Fotoğraflı)