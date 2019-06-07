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Yüzyıllık vaatte geri sayım

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçmesi planlanan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı" - "Fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 olan limanın, 2020'de hizmete alınması planlanıyor" - "Hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu. Limanın 2020'de hizmete alınması planlanıyor." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda, Filyos'ta denizden açılacak kanallar aracılığıyla gemilerin Gökçebey'e kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulmasına dayanan yatırım hayalinin, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Limanın Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olduğunu dile getiren Turhan, buradaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Turhan, Filyos'un Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'in de en büyük limanları arasında yer alacağını belirterek, "Hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak." diye konuştu.

Bakan Turhan, limanın Ankara metropolitan alanının denize çıkış kapısı konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.

- "Liman ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlayacak"

Turhan, Filyos Limanı'nın bölge ekonomisinin gelişmesine imkan verebilecek sanayilerin kurulması açısından önemine işaret ederek, buranın sağlayacağı faydalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Limanın hizmete girmesiyle Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin, dünya ülkeleriyle ticaret yapmasına imkan tanınacak. Baltık Denizi'nin Tuna Nehri ile Karadeniz'e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketleriyle Karadeniz'de yoğunlaşması beklenen deniz trafiğine çağdaş limancılık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bunun da ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlanması bekleniyor."

- "Liman 2020'de hizmete alınacak"

Filyos Limanı projesinin altyapı inşaatlarının ihalesinin 2014'te yapıldığını belirten Turhan, 2016'da sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilen limanın, 2020'de hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

Proje ve keşif çalışmaları sonucunda 14 metre derinliğinde, bin 600 metre uzunluğunda rıhtım yapılacağını anlatan Turhan, rıhtımın kazıklarını temin amacıyla çelik boru imal fabrikasının şantiye sahasında kurulmaya başlandığını söyledi.

Turhan, 19 metre derinliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki rıhtım ve geri saha düzenlenmesi işinin ihalesine de bu yıl çıkılmasının hedeflendiğini dile getirerek, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını bildirdi.

Bakan Turhan, Filyos Limanı'nın üstyapı, ekipman temini ve işletilmesinin ise yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Filyos Limanı ile liman geri sahasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Filyos Çayı'nın her iki yakasında tasarlanan endüstri bölgeleri için Karayolu ve Demiryolu Bağlantısı Etüt Projesi'nin bu yıl tamamlanacağını belirten Turhan, bu projenin tamamlanmasının ardından yapım işinin yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulacağını söyledi.

Turhan, teklifin olumlu değerlendirilmesi halinde proje için bu yılın ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan Filyos Limanı ulaştırma ve altyapı bakanı

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