FİNANS

Z. Altan Elmas: Kampanyamız başarılı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 adet konut satışının gerçekleştiğini belirten KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 adet konut satışının gerçekleştiğini belirten KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Haziran ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında bir yükseliş gözlendi. Bu artışta, KONUTDER olarak, GYODER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı ve yatırımcılar, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı" dedi.

“BANKALAR FAİZİ YÜZDE 1’İN ALTINA DÜŞÜRMELİ”

İpotekli satışlarda 47 bin 648 konut satışı ile 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 35 oranında artış yaşandığını dile getiren Elmas, "Bir önceki Mayıs ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 29’luk bir artış, birinci el satışlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış söz konusu. İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 28’lik bir artış, birinci elde de yaklaşık yüzde 8’lik artış gerçekleşti. Faizler psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşların ve yatırımcıların harekete geçtiğini bu yaptığımız kampanyayla beraber bir kez daha görmüş olduk. Kamu ve özel bankalar elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına muhakkak çekmelidirler" diye konuştu.

“2018’DE YABANCIYA SATIŞTA REKOR BEKLİYORUZ”

Yabancıya konut satışının artarak devam ettiğini belirten Elmas, "2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan yabancıya konut satışını artırmamız şart. Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyor. Gayrimenkul sektörü olarak bizler bu rakamın 300 bin dolar civarına düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)
Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçtiAntalya, turizmde 6 milyon bandını geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Buraya adeta turist yağıyor!

Buraya adeta turist yağıyor!

İşçiye 5.434 lira tazminat

İşçiye 5.434 lira tazminat

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.