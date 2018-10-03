Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fiyat farkı denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dün AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında, vatandaşlara yaptığı, "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısının ardından, birçok kentte olduğu gibi Nevşehir'de de zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığı konusunda denetimler yaptı. Marketlerde yapılan denetimlerde zabıtalar, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde ayrıca, satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı. Zabıta ekipleri, reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıktığı marketler hakkında yasal işlem uyguladı.

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